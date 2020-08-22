شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : ينقلب على”اتفاق الرياض2“ واللجنة العسكرية السعودية تصتدم بـ3 شروط جديدة لتنفيذ الشق العسكري والميلشيا ترفض أي عملية انسحاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصادر إعلامية إن اللجنة العسكرية السعودية الخاصة بالإشراف على تنفيذ الملحق العسكري لاتفاق الرياض، قامت بزيارة عدد من الألوية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن العاصمة المؤقتة اليومين الماضيين دون ان يتوصل الطرفان إلى تفاهمات فعلية بشأن بدء تنفيذ بنود الملحق العسكري.

ووفقا للمصدر أونلاين قال مصدر عسكري مقرب من قوات المجلس الانتقالي إن ضباطًا سعوديين زاروا خلال يومي الجمعة والسبت معسكرات لواء العاصفة بالتواهي، والحزام الأمني في البريقة، واللواء الأول مشاة في جبل حديد بخورمكسر، وناقشت اللجنة في لقاءات منفصلة مع قادة هذه القوات مساعي تنفيذ الملحق العسكري لإتفاق الرياض وحسب المصدر فإن قادة الانتقالي رحبوا بالجهود السعودية وأعربوا عن إستعدادهم لتنفيذ البنود العسكرية.

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وأفادت المصادر أن اللجنة ستواصل زياراتها ومن المرجح أن تزور معسكرات القوات الحكومية في مديريات خورمكسر وكريتر ودار سعد التي كانت سيطرت عليها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مواجهات أغسطس العام الماضي.

وسترفع اللجنة العسكرية السعودية بعيد إكمال مهمتها في تفقد المواقع العسكرية في عدن وأبين، واستعدادات الطرفين للبدء الفعلي في تنفيذ البنود، بتقرير نهائي يتضمن عوامل نجاح الاتفاق، والعراقيل ونقاط الخلاف الشائكة.

وكشفت مصادر إلى أن قادة المجلس الإنتقالي تلقوا أوامر رسمية عليا بعدم تنفيذ أي عملية انسحاب إلى خارج عدن قبيل إعلان التشكيلة الحكومية وإعادة القوات العسكرية التابعة للحكومة إلى محافظتي شبوة ومارب، فيما رفعت قوات المجلس جاهزيتها الكاملة داخل معسكراتها في عدن.

وأعاد ناشطون تابعون للمجلس الانتقالي التذكير بأن تنفيذ بنود الملحق العسكري لن تنفذ قبل تنفيذ الجانب الحكومي البنود الخاصة به، وقبل عودة محافظ عدن المعين أحمد لملس الذي يقولون إن السعودية تمنعه من العودة.