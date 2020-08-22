شكرا لمتابعة خبر عن قائد محور تعز : يصل مدينة التربة على رأس قوة عسكرية وأنباء عن تأجيل تسليم اللواء 35 مدرع للشمساني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل قائد محور تعز العسكري اللواء خالد فاضل ، اليوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020م ، إلى مدينة التربة على رأس قوة عسكرية.

وقالت مصادر إعلامية بأن فاضل وصل إلى مدينة التربة بمحافظة تعز ، على رأس قوة عسكرية ، غداة سيطرة قوات المحور على مدينة النشمة - مركز مديرية المعافر ونقاط عسكرية في الطريق الرابط بين منطقة البيرين و مدينة التربة كانت تتمركز فيها قوات تابعة للواء (35 مدرع).

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة)

ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها

شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة)

كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها!

شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل)

Advertisements

شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو)

أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت

شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو)

’’هيون الغماس‘‘ توقع في الخطاء وتنشر صورة زوجة ابنها اثناء عرسه وهذا ما حصل بعدها

شاهد : الفنانة هنا الزاهد تداعب الكلاب وتشعل انستجرام بفيديو رفقة شقيقتها في المسرحية

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وذكرت المصادر بأنه تم تأجيل عملية تسليم الشمساني مقر قيادة اللواء عقب حادثة إقتحام مسلحين منزل رئيس عمليات اللواء وتصفية نجله أصيل.

وقد كانت وساطة تمكنت من ايقاف الاشتباكات بين المحور واللواء ( ٣٥ مدرع)، على ان يتسلم عبدالرحمان الشمساني مهامه قائدا للواء ، مع عدم تغييره اي ضابط من موقعه داخل اللواء العسكري.

وأفادت المصادر بأنه من المتوقع ان يصل الشمساني اليوم الى مدينة العين لاستلام مقر قيادة اللواء وللقاء عدد من الضباط.