شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو : ’’عيسى العذري‘‘ يفتح النار على الحوثيون من وسط العاصمة صنعاء .. ويكشف سر خطير عن مأرب وعن قيادات الشرعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الإجتماعي في اليمن ، بفيديو مثير للجدل نشرة الناشط الإعلامي والقيادي المؤتمري عيسى العذري ، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وفي الفيديو شن العذري ، هجوما ناري على جماعة الحوثي ، من وسط العاصمة صنعاء لأول مرة منذ عودته الى مناطق سيطرة الحوثيون قبل نحو أربعة أشهر من اليوم .

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واتهم العذري جماعة الحوثي بالتآمر على قيادة حزب الإصلاح وقيادات الشرعية في مأرب ، بالتعاون مع رئيس هيئة الأركان العامة في وزارة الدفاع بالحكومة اليمنية الفريق الركن صغير بن عزيز .

وكشف العذري عن تواصل حميم واتفاقات سرية تجرى من تحت الطاولة بين الحوثيين ورئيس هيئة الأركان بمارب بواسطة إماراتية ايرانيه للانقلاب على قيادات الشرعية في مأرب بمساندة عدد من مشايخ القبائل في المحافظة .

بالتوازي مع ذلك ترددت انباء غير مؤكدة تفيد بتعرض عيسى العذري للاعتقال من قبل قوات الامن في صنعاء على خلفية الفيديو اثار جدلا واسع واحدث ضجة كبيرة على منصات التواصل الإجتماعي عقب نشرة بلحظات .