شكرا لمتابعة خبر عن جماعة الحوثي تعلن وصول طائرة أمميةجديدة مطار صنعاء الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت جماعة الحوثي ، اليوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020م ، عن وصول طائرة شحن أممية إلى مطار صنعاء الدولي تحمل على متنها مساعدات دوائية وطبية.

ووصلت إلى مطار صنعاء الدولي اليوم طائرة شحن، تحمل على متنها أكثر من 82 طناً مستلزمات طبية وصحية ووقائية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

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وبحسب جماعة الحوثي تلقت الطائرة 747 بوينج جامبو، كافة الخدمات الملاحية الجوية والتسهيلات المعمول بها في المطارات الدولية وحسب متطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني الإيكاو.