شكرا لمتابعة خبر عن الفلكي اليمني محمد عياش .. تزايد فرص هطول الأمطار خلال الأيام القادمة في عدة المحافظات ..تعرف عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زف الفلكي اليمني محمد عياش، اليوم السبت الموافق 22 أغسطس 2020م ، بشرى سارة بتزايد فرص هطول الأمطار خلال الأيام القادمة.

وتوقع الفلكي محمد عياش، في بلاغ مقتضب ، بتزايد فرص هطول الأمطار الرعدية مع إتساع رُقعتِها خلال الأيام القادمة لِتشملَ مُعظم المناطق من المرتفعات الجبلية مع أجزاءٍ اُخرى متفرقة من الهضاب الداخلية والسهول الغربية.

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ياتي ذلك، في ظل توقعات بمنخفض جوي جديد بداية الاسبوع الجاري مصحوبا بأمطار غزيرة على محافظات المهرة وحضرموت، وشبوة، ومارب وأجزاء من المرتفعات الغربية.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، توقع بهطول أمطار رعدية على مناطق متفرقة، مع درجة حرارة مرتفعة واضطراب في البحر.