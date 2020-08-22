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دولة عربية تتجاوز مصر في وفيات كورونا وتصبح الأعلى عربياً

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يزيد بن سلمان - شبوة - تجاوزت العراق مصر بعدد حالات الوفاة جراء "كوفيد 19" بعد أن كانت القاهرة تتصدر القائمة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة في العراق 6.2 ألف حالة، تليها مصر بحوالي 5.2 ألف حالة وفاة ومن ثم بنحو 3.5 ألف حالة وفاة.

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وتجاوز عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس حول العالم، أكثر من 787 ألف شخص، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، في الوقت الذي تخطت أعداد الإصابات بالفيروس أكثر من 22 مليون شخص في كافة أنحاء العالم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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