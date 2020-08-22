شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تختطف 13 مواطنا في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ متابعات اختطفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم السبت، 13 مواطنا في محافظة البيضاء، وسط البلاد.

Advertisements وذكرت مصادر محلية إن المليشيا الحوثية اختطفت 13 مواطنا من أبناء قرية شرياف، بمديرية القريشية، ونقلتهم إلى جهة مجهولة. وتواصل المليشيا الحوثية اختطاف المواطنين في مناطق سيطرتها والزج بهم في سجون سرية تابعة لها

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