شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الموت يفجع نجل الرئيس اليمني الأسبق .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفيت صباح اليوم في العاصمة صنعاء زوجة نجل اول رئيس لليمن المشير عبدالله السلال. وقالت مصادر مقربة ان زوجة اللواء علي عبدالله السلال توفيت اليوم، في العاصمة صنعاء. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed Advertisements واللواء علي عبدالله السلال عضو مجلس الشورى واحد ممن كان لهم دور أيضا في ثورة سبتمبر خصوصا في الجانب العسكري. وتولى السلال الحكم لفترة خمس سنوات وتم الانقلاب علية في نوفمبر 1967 .

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