شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أشهر معسكر للشرعية بمأرب يسقط في يد الحوثيين بفعل «خيانة» من الداخل (مستجدات طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت مليشيا الحوثي، مساء اليوم السبت، السيطرة على معسكر تابع للقوات الحكومية في محافظة مأرب النفطية (شمال شرقي اليمن).

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ونقلت وسائل اعلام موالية للجماعة عن مصادر عسكرية، إن مسلحي الجماعة سيطروا على معسكر ماس الذي يعد من أهم المعسكرات الاستراتيجية الهامة المدافعة عن مدينة مأرب.

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وأشارت إلى أن مسلحي الجماعة سيطروا على مديرية الجدعان بالكامل عقب معارك مع القوات الحكومية.

ولم يصدر من القوات الحكومية حتى اللحظة أي تعليق حول تلك المزاعم.

وحشد الحوثيون آلاف المقاتلين مؤخراً للسيطرة على محافظة مأرب النفطية، معقل القوات الحكومية حيث تشهد جبهاتها أعنف المعارك منذ اندلاع الحرب مطلع عام 2015.

مصادر مطلعة ذكرت ان خيانة من داخل مأرب تمارسها العناصر الهاشمية المدسوسة في قيادة الشرعية هي التي أدت إلى سقوط معسكر ماس.