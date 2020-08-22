شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: مليشيات الإخوان بتعز تذبح نجل قائد عمليات اللواء 35 بعد اقتحام منزله والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعدمت مليشيات الحشد الشعبي الإخواني نجل قائد عمليات اللواء 35 مدرع بعد اقتحام منزله في النشمة وإصابة زوجته إصابة خطيرة.
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وقالت مصادر محلية، إنه تم العثور على جثة أصيل الجبزي نجل العقيد عبد الحكيم الجبزي مذبوحاً بعد اختطافه من منزله يوم أمس.
وأضافت إن الجبزي الابن وجد مقيداً ومذبوحاً على طريقة الإعدامات التي ينفذها داعش حين تقوم بإعدام ضحايا بتركيز إطلاق النار على مكان واحد في أجسادهم.
وكان قائد محور خالد فاضل هدد أمس العقيد عبد الحكيم الجبزي إذا لم يستسلم ويسلم لقوات الإخوان، وقال له، سيذبحونكم ويرمون جثثكم في عبارات السيل.
وأضاف " أنا من أجل حمايتكم من الذبح كوني عسكرياً مثلكم أخشى عليكم".
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