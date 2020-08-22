شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الإعلان عن موعد عودة جميع الموظفين و " المستثنين " لمقار العمل في السعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في تعميم لجميع الجهات الحكومية عودة جميع موظفي القطاع العام لمقار العمل في النطاق الأخضر ابتداء من يوم الأحد 11 محرم 1442هـ.
وأوضح “الراجحي”، في التعميم، أن صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية مخول بتحديد من يمكنهم العمل عن بعد على ألا تتجاوز من يعملون عن بعد 25%.
وأشار إلى استمرارية العمل بالدوام المرن، ومنع استخدام البصمة في إثبات الحضور والانصراف، إضافة إلى عدم تمكين الموظفين الأكثر عرضة للتعرض للمرض من الحضور لمقار العمل.
ونوه بأهمية مراعاة البروتوكولات المتبعة في الوقاية من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تمكين الموظفين الذين يعملون عن بعد من ممارسة مهام عملهم.
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