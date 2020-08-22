مليشيا الحوثي تقصف مناطق آهلة في التحيتا بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
ذكرت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، السبت 22 أغسطس /آب 2020، أن مليشيات الحوثي شنت عمليات استهداف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على القُرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التُّحيتا.
وأوضحت المصادر، أن المليشيات الحوثية قَصفت القُرى السكنية ومزارع المواطنين في الجبلية بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 و 82 عشوائيًا.
وأضافت المصادر، أن القصف تزامن مع فتح المليشيات لنيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 و 14,5، مما تسبب بحالة من الخوف والرعب في صفوف المدنيين العزَّل.
ومنذ انطلاق الهدنة الأممية في عام 2018م تواصل مليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها بحق المدنيين؛ مخلفة الآلاف من الضحايا، في ظل صمت وتغاضٍ أُمميٍّ
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