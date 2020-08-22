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تجدد القصف الجوي على مواقع المليشيا في الجوف

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اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

تجدد القصف الجوي على مواقع المليشيا في الجوف

الخليج 365 ـ الجوف

تجدد القصف الجوي على مواقع مليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

 

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وقالت مصادر محلية إن التحالف شن، قبل قليل، ثماني غارات على مواقع حوثية في مديرية خب والشعف.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

 

وكانت التحالف شن، في وقت سابق اليوم، غارات على مواقع للمليشيا في المديرية ذاتها

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