شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. تقدم كبير للمشتركة في جبهة مريس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ الضالع حققت القوات المشتركة والمقاومة في جبهات مريس شمال مديرية قعطبة محافظة الضالع انتصارات كبيره في عدد من المواقع الاستراتيجية.

Advertisements و وقالت مصادر عسكرية إن تلك القوات أحكمت السيطرة النارية على قرية القهرة والزيلة وموقع الخزان الاستراتيجي. وأضافت أن المصادر أن التقدم جاء بعد أن شنت تلك القوات اليوم هجوما مفاجئا على ميليشيات الحوثي الانقلابية المتمركزة في أطراف مريس

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