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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقدم جديد لقوات الجيش في نهم بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية في وقت متأخر من مساء أمس، من تحرير مواقع ومرتفعات جبلية بمديرية نهم شرقي صنعاء، عقب هجوم واسع شنته مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية.
وبحسب موقع الجيش "سبتمبر نت"، أسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.
وأكد العميد الركن علي الحميدي قائد اللواء 55 مشاة في تصريح لـموقع "سبتمبر نت" أن أبطال الجيش يتمتعون بجاهزية عالية، ومعنويات مرتفعة، مثمنا الإسناد المباشر لمقاتلات تحالف دعم الشرعية لأبطال الجيش، "الذي ألحق بالمليشيا الكهنوتية خلال المعارك الأخيرة خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح و العتاد.
وفي جبهات محافظة الجوف، شنّ الجيش هجوماً واسعا على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهات النضود والعلم شرقي مدينة الحزم، وأسفرت المعارك التي استمرت لساعات عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما استعاد الأبطال كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة بحسب المركز الإعلامي للجيش.
ولفت الى أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا الانقلابية في مواقع متفرّقة شرق مدينة الحزم، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات القتالية من ضمنها تدمير عربتين شرق المرازيق ومصرع جميع من كانوا على متنها
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