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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محام: تدهور مريع في صحة "مختطفة" في سجون الحوثيين بصنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
قال المحامي عبدالمجيد صبره، إن المختطفة اسماء العميسي تعاني في سجون مليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء تدهوراً مريعاً في صحتها في ظل استمرار اختطافها منذ 2016م.
وبين صبره في منشور على صفحته بفيسبوك، إن المختطفة العميسي في سجون ميليشيا الحوثي تعاني من تكرار النزيف، وهبوط في الدم، وأن نسبة الدم تراجعت إلى 8 بحسب نتيجة الفحص الطبي الأخير، وهو ما أدى إلى إغماء وارهاق شديد، وبدأ يؤثر على قلبها وفقا لتقرير طبية.
وأشار الى أن" أسماء العميسي تعاني من أزمات مركبة، ومستمرة منذ أن اختطافها في العام 2016 أثناء قيامها بزيارة والدها إلى صنعاء، حيث تعرضت للتعذيب بالإضافة، إلى محاكمة غير عادلة كانت نتيجتها النهائية حكم نهائي من الاستئناف بالسجن 15 عاما، مضيفا أنه حتى اللحظة ماتزال حالتها الصحية سيئة للغاية.
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