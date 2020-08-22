شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش يسقط مُسيَّرة حوثية في باقم بصعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكنت قوات الجيش الوطني من إسقاط طائرة حوثية مسيرة في محافظة صعدة شمالي البلاد.



وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني أسقطت طائرة مفخخة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، قبل دخولها أجواء المناطق المحررة بمديرية باقم معقل زعيم الميلشيا.

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