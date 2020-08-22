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مليشيا الحوثي تشيع دفعة جديدة من قتلاها في عدد من مساجد صنعاء

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اليمن العربي ـ صنعاء 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

مليشيا الحوثي تشيع دفعة جديدة من قتلاها في عدد من مساجد صنعاء

الخليج 365 ـ صنعاء

شيعت مليشيات الحوثي عددا كبيرا من جثث قتلاها في عدد من مساجد أمانة العاصمة صنعاء عقب صلاة الجمعة أمس.

 

وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي شيعت عدد كبير من جثث قتلاها بينهم قيادات ميدانية بارزة عقب صلاة الجمعة اليوم، في عدة مساجد بالعاصمة صنعاء.

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هذا ويتواصل تدفق قتلى الحوثيين الى صنعاء بكثافة قادمين من جبهات مأرب والجوف والبيضاء.

 

 

 

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