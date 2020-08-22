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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تشيع دفعة جديدة من قتلاها في عدد من مساجد صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
شيعت مليشيات الحوثي عددا كبيرا من جثث قتلاها في عدد من مساجد أمانة العاصمة صنعاء عقب صلاة الجمعة أمس.
وقالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي شيعت عدد كبير من جثث قتلاها بينهم قيادات ميدانية بارزة عقب صلاة الجمعة اليوم، في عدة مساجد بالعاصمة صنعاء.
هذا ويتواصل تدفق قتلى الحوثيين الى صنعاء بكثافة قادمين من جبهات مأرب والجوف والبيضاء.
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