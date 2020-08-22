سيطر على سبعة مواقع حوثية.. الجيش يطلق عملية عسكرية في "جبهة مريس" بالضالع

تمكنت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة في "جبهة مريس" اليوم السبت، من السيطرة على مواقع جديده شمال محافظة الضالع (جنوب اليمن).

وذكرت مصادر عسكرية لـ" يمن شباب نت" إن قوات الجيش حققت انتصارات جديده وسيطرت على مواقع في مختلف القطاعات التي تشهد معارك منذ فجر اليوم وما تزال مستمرة.

وأفادت المصادر "أن كل من مواقع "السبعة، والدبابة، وجبال ملزق، ومريفدان، والخوار" اصبحت تحت سيطرة قوات الجيش، وجميعها مواقع كانت تحت سيطرة مليشيات الحوثي شمال وغرب مريس".

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واشارات المصادر "أن العبوات والالغام التي زرعتها مليشيات الحوثي حالت دون الوصول الى باقي مواقع مليشيات الحوثي في جبهة مريس والتي تم محاصرة أجزاء كبيره منها".

وتأتي العملية العسكرية على مواقع مليشيات الحوثي اليوم بالتزامن مع معارك مستمرة في عدة جبهات بمحافظة مارب، والتي بدأت منذ أسبوع وما تزال مستمرة في ظل محاولة حوثية لتحقيق اختراق في تلك الجبهة.