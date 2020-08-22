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رئيس تحرير اليمن العربي يكشف أسباب أزمة المياه في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

رئيس تحرير الخليج 365 يكشف أسباب أزمة المياه في عدن

خاص- الخليج 365

قال الدكتور جمال محسن رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن أزمة المياه التي يعاني منها سكان عدن ليست وليدة اليوم ولكن يعانون منها منذ سنوات، مما أدى إلى تأثر كافة أحياء مدينة عدن اليمنية.

 

وكشف المحلل السياسي في مداخلة هاتفية مع قناة العربية الحدث أسباب أزمة المياه في عدن، مؤكدا أن تعطل الآبار وعلى رأسها بير أبو ناصر وبير أحمد التي تضخ المياه إلى مدينة عدن، بجانب الكثافة السكانية في المدينة بعد استقبالها لوفود يمنيين وكذلك شح المياه هي الأسباب الرئيسية لأزمة المياه.

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وأشار رئيس تحرير موقع الخليج 365 إلى أن هناك جهود لحل الأزمة ولكن جميعها باءت بالفشل، وذلك بسبب أن الحكومة اليمنية لم توجه تلك الجهود من البداية، مستطردا: "لابد أن تسعى الأطراف السياسية إلى المحافظة على مدينة عدن بعد تحريريها ومكأفاة أهلها بحل الأزمات التي تواجهها".

 

 

وتعليقا على الاحتجاجات المندلعة في عدن بسبب أزمة المياه، قال: "الاحتجاجات ليست سياسة كما يريد أن يصنفها البعض ولكنها احتجاحات أتت من معانأة البعض.. والحلول العاجلة الآن هي إعادة تشغل المياه في الآبار المعطلة بإصلاح المضخات وإيصال المياه إلى كافة الأحياء".

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