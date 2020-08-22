قتلى حوثيون بقصف للتحالف في الظاهر بصعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ صعدة استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 22/آب/2020، تجمعات حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن تجمعات للمليشيا في مديرية الظاهر الحدودية مع السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية

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