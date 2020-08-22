"المشتركة" تفشل هجوما للمليشيا في حيس جنوبي الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ الحديدة
ذكرت مصادر عسكرية وميدانية في محافظة الحديدة، السبت 22 أغسطس/آب 2020، أن القوات المشتركة أفشلت تحركات مسلحة لمليشيات الحوثي شمال وشرق مدينة حَيْس.
ووفقاً للمصادر، فقد تمكّن أفراد القوات المشتركة من رصد مجاميع مسلحة تابعة للحوثيين، وتم التعامل مع تلك التحركات بنجاح، موجِّهة ضربات قاصمة للمليشيات.
وقالت، إن وحدات من القوات المشتركة أخمدت مصادر نيران حوثية استهدفت الضواحي الشمالية والشرقية للمدينة، أطلقتها بالتزامن مع تحركات لمسلحيها.
وأكدت أن القوات المشتركة ردّت على النيران الحوثية بالأسلحة المناسبة، وكبّدت عناصرهم خسائر فادحة، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لاذ من بقي منهم بالفرار.
يُشار إلى أن مليشيات الحوثي، رفعت من وتيرة تصعيدها العسكري بمناطق متفرقة جنوب الحديدة، في إطار انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، وفي سعي منها للقضاء على عملية السلام
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