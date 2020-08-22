اخبار الخليج / اخبار اليمن

مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

0 نشر
اليمن العربي ـ الجوف 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

الخليج 365 ـ الجوف

شنت القوات الحكومية ورجال القبائل هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي، شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، فيما استعادت مواقع في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال اليمن).

 

Advertisements

المركز الإعلامي للقوات المسلحة نقل عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش ورجال القبائل هاجموا صباح الجمعة عدداً من المواقع كانت تتمركز فيها مليشيات حوثية بجبهات النضود والعلم، وأسفرت المعارك التي استمرت لساعات عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما استعاد الأبطال كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

 

وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا في مواقع متفرّقة شرق مدينة الحزم، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات القتالية من ضمنها تدمير عربتين شرق المرازيق ومصرع جميع من كانوا على متنهما

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا