مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا خلال مواجهات مع الجيش في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
الخليج 365 ـ الجوف
شنت القوات الحكومية ورجال القبائل هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها مليشيات الحوثي، شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، فيما استعادت مواقع في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال اليمن).
المركز الإعلامي للقوات المسلحة نقل عن مصدر عسكري قوله، إن أبطال الجيش ورجال القبائل هاجموا صباح الجمعة عدداً من المواقع كانت تتمركز فيها مليشيات حوثية بجبهات النضود والعلم، وأسفرت المعارك التي استمرت لساعات عن سقوط العديد من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، فيما استعاد الأبطال كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة.
وأشار إلى أن مقاتلات التحالف استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا في مواقع متفرّقة شرق مدينة الحزم، وتمكنت من تدمير عدد من الآليات القتالية من ضمنها تدمير عربتين شرق المرازيق ومصرع جميع من كانوا على متنهما
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