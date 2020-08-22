رئيس تحرير غياب الضمانات السياسية سبب فشل الإتفاقات اليمنية منذ 94

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن

أكد الدكتور جمال محسن باراس، رئيس تحرير موقع الخليج 365، أن المملكة العربية السعودية بذلت جهودا مضاعفة منذ اندلاع الأزمة في اليمن.

وقال محسن لقناة النيل المصرية، إن المملكة استمرت في حل الخلافات بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي، الذي تشكل لأسباب عديدة أهمها المطالبة بالحقوق الجنوبية ومستحقات أبنائها.

وأشار محسن إلى أن المتطوعين الجنوبين المرابطين في الجبهات لم يتسلموا استحقتقاتهم لاكثر من اربعة اشهر بسبب تخاذل أطراف الشرعية.

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وتابع محسن، أن الحكومة لم تقدم حكما نموذجيا للمناطق المحررة من سيطرة الإنقلابيين حتى اليوم، لافتا إلى أن المناطق المحررة لازالت تفتقر إلى أبسط المقومات الاساسية.

وعن اتفاق الرياض، قال رئيس تحرير موقع الخليج 365، إنه منذ اغسطس/ آب من العام الماضي لم يتم تفيذ الإتفاق قبل الفترة القصيرة الماضية.

واكد محسن، أنه في الوقت الحاضر تم الوصول إلى اتفاقية لتسريع الاتفاق وإنجاحه، وقد تكلل جزء منه بالنجاح، على أمل استكمال ما تبقى خلال 30 يوما.

واوضح انه في الوقت الراهن، بدأت قوة الحوثي تعود من جديد، مؤكدا على ضرورة إتحاد الفرقاء السياسيين ضد عدو واحد وإفشال اطماعه.

واختتم رئيس تحرير الخليج 365، حديثه بالتأكيد على اهمية فرض ضمانات حاسمة لتنفيذ الاتفاق، وعقوبات سياسية ومادية بحق من يعرقل الاتفاق، مبرهنا أن كل الإتفاقيات اليمنية السابقة من العام 94 حتى آخر اتفاق، لم تتكلل بالنجاح بسبب غياب الضمانات.