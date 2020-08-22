شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحرر مواقع جديدة بمديرية نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني امس مواقع ومرتفعات جبلية بمديرية نهم شرقي محافظة صنعاء، عقب هجوم واسع شنته مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية.



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وأسفر الهجوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية، وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وأكد العميد الركن علي الحميدي قائد اللواء 55 مشاة في تصريح لـ "سبتمبر نت" أن أبطال الجيش يتمتعون بجاهزية عالية، ومعنويات مرتفعة، مثمنا الإسناد المباشر لمقاتلات تحالف دعم الشرعية لأبطال الجيش، "الذي ألحق بالمليشيا الكهنوتية خلال المعارك الأخيرة خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح و العتاد.

في غضون ذلك اسقطت قوات الجيش، صباح اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في سماء المديرية ذاتها.