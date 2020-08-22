شكرا لبحثكم عن خبر وباء قاتل يثير فزع الآلاف من أبناء ”الحالمة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر طبية، بمحافظة تعز، اليوم الجمعة، أن موجة كبيرة من وباء قاتل أصاب الآلاف من سكان المدينة.

وذكرت المصادر لـ " المشهد اليمني "، أن مصابي " المكرفس " في المحافظة بالآلاف، والارقام مفزعة و المرض يزور معظم منازل المدينة.

وأوضحت بأنه تم تسجيل أكثر من 2500 إصابة بالحميات في مختلف مستشفيات المدينة، فيما انتشر المكرفس “حمى الشيكونغونيا” في منطقة وادي القاضي والضربة والمسبح بشكل مخيف.

وأشارت المصادر إلى أن حميات الضنك والملاريا والمكرفس “حمى الشيكونغونيا” انتشرت بشكل غير مسبوق إلى جانب تفشي جائحة كورونا المستجد.

وبينت المصادر أن المصابين بالحميات يرفضون الذهاب إلى المستشفيات الحكومية والتي ترفض بعضها استقبالهم اعتقادا منها أنهم مصابون بكورونا مما يدفعهم للتوجه إلى العيادات والمختبرات الخاصة لعمل تحليلات لكشف حالتهم ثم أخذ العلاجات من الصيدليات المجاورة لهم والعودة إلى منازلهم.

وكانت مصادر طبية، حذرت في وقت سابق، من تحول تعز إلى بؤرة للحميات كالملاريا وحمى الضنك والمكرفس “حمى الشيكونغونيا” نظرا لوجود البيئة المناخية الملائمة والمناسبة لنمو وتواجد نواقلها في ظل غياب النظافة وتفاقم مشكلة الصرف الصحي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وباء قاتل يثير فزع الآلاف من أبناء ”الحالمة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.