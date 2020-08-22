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يزيد بن سلمان - شبوة - احتراق قارب " تاج بحري" مملوك للموانئ بعدن

احترق الخميس تاج بحري تابع لميناء عدن.

واندلعت النيران في التاج البحري ميون بحسب شهود عيان وعاملين في المرفى.

وقال مصدر في الميناء للصحيفة ان فرقة إطفاء استطاعت اخماد الحريق.

ويعمل التاج على سحب السفن التجارية الكبيرة إلى داخل الميناء واخراجها.

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