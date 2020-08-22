شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن توطين 9 مهن جديدة في المملكة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنها ستشرع في تطبيق قرار توطين 9 أنشطة في القطاع التجاري بنسبة 70% بدءًا من الخميس، حيث تسعى من خلاله إلى خفض نسب الاعتماد على العمالة الوافدة وتحسين بيئة العمل لتكون ملائمة ومستقرة ومنتجة.

وأوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس"، أن قرار التوطين يأتي سعيًا منها لتوفير بيئة محفزة للمواطنين وتنمية رأس المال البشري فيه، وزيادة حصة مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، حيث ستعمل على تحقيق هذه الاستراتيجية بالتعاون والتشارك مع مختلف الجهات الحكومية الداعمة والقطاع الخاص.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري ينص على تطبيق قرار التوطين في منافذ بيع (القهوة - الشاي - السكر - العسل - البهارات - الفواكه والخضروات - التمور - مواد التنظيف - البلاستيك - الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية - بيع المياه والمشروبات – الهدايا والكماليات – المشغولات اليدوية والأثرية – بيع ألعاب الأطفال – اللحوم والأسماك – البيض والألبان والزيوت النباتية – بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب)، حيث يشمل قرار التوطين مسميات وظائف (مدير علاقات عامة، أمين صندوق، مدير مبيعات، مدير تسويق، مراقب/مشرف، مسؤول، اختصاصي تسويق، صانع قهوة، بائع).

وبحسب الوزارة يأتي قرار توطين 9 مناشط تجارية استكمالا لقرارات الوزارة في توطين 12 نشاطًا اقتصاديًا في العام الماضي، ومن المنتظر أن يسهم ذلك في ارتفاع عدد السعوديين الداخلين إلى سوق العمل في القطاع الخاص إلى أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة، إذ بلغ عدد شاغلي هذه المهن من المواطنين قبل صدور القرار 21 ألف، كما سيسهم القرار في زيادة عدد الوظائف المتاحة إلى أكثر من 35 ألف وظيفة، بنسبة توطين تُقدر بـ 59%، حيث بلغت نسبة توطين تلك المناشط قبل تطبيق قرار التوطين 18%، وسيخفف القرار من نسبة شغل العمالة الوافدة لتلك الأنشطة بنسبة 50%.