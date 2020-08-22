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يزيد بن سلمان - شبوة - يبلغ من العمر 65 سنة:

طفلة ذمار تلجأ لشيخ قبلي لحمايتها من زواج بالإكراه من قيادي حوثي

لجأت طفلة في التاسعة من عمرها، بشيخ قبلي في ذمار لحمايتها من زواج بالإكراه من قيادي حوثي.

وفي التفاصيل، قالت مصادر محلية، إن طفلة تدعى " سعود يحيى محمد احمد مصلح"،، عقد والدها قرانها، بقيادي، حوثي، يدعى " علي حسن المداني"، ويبلغ من العمر 65.

وتنتمي، الطفلة، عزلة القدمة بوصاب العالي، زُوجت بالإكراه، بقيادي حوثي، وحاولت الانتحار، أكثر من مرة هربا، من مستقبلها المجهول.

وبحسب المصادر فإن الطفلة لجأت الى شيخ قبلي يدعى "عارف عبدالله حاج القدمة" ليحميها، من هذا الزواج، بعد أن حاولت الانتحار عدة مرات.



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