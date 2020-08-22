شكرا لبحثكم عن خبر سكان محليون يحذرون من "كارثة" إثر انهيار وشيك لأحد السدود في ذمار (صور) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - حذر سكان محليون من "كارثة كبيرة" إثر انهيار وشيك لأحد السدود الكبيرة في محافظة ذمار (وسط اليمن).

وقال السكان في اتصال مع "بوابتي" إن السد الذي يتوسط قريتي هجرة جبل الدار، وبرمه بمديرية عنس التابعة لمحافظة ظهرت عليه تصدعات وصفوها بـ"المخيفة" تهدد بانهيار السد.

وأوضح السكان أن السد تعرض خلال الفترة الأخيرة لتصدعات كبيرة وأن "عيون مياه قوية تغذي السد وهناك تسربات للماء من الحاجز الاسمنتي له".

وبين السكان أن مياه السد الذي تبلغ مساحته قرابة ألفين متر مربع، تغذي وادي الحار وصولاً الى مديرية عتمة بمحافظة ذمار.

Advertisements

وناشد السكان الجهات المعنية بالنزول إلى السد وعمل حلول عاجلة قبل أن تحدث "كارثة" لا تحمد عقباها، بحسب تعبيرهم.