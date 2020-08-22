شكرا لبحثكم عن خبر إهانة الخنجر اليمني في مطار عربي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، صورة تظهر فيها، عشرات الخناجر اليمنية، محطمة على الأرض، في مطار القاهرة.

وذكر ناشطون بان السلطات المصرية في مطار القاهرة تقوم منذ ايام بتحطيم "الجنبية" التي تعد واحدة من مزايا التراث والهوية اليمنية، مع أنها لم تمارس مثل هكذا افعال من قبل.

وبدأت السلطات المصرية في مطار القاهرة خطوات جديدة ضد المسافرين اليمنيين من شانها تضيق المزيد من الخناق عليهم ..

يأتي ذلك بعد ايام قليلة على توقيع رئيس حكومة هادي اتفاقية مع القاهرة تسمح بتواجد مصري في باب المندب.

وكانت القاهرة قد رفعت رسوم الاقامة على اليمنيين إلى 2200 جنية للفرد في حين لا تتعدى رسوم اقامة الاجانب من بقية الجنسيات الـ21 جنيها.

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