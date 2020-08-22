شكرا لبحثكم عن خبر تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين بنسبة 70% والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - من المتوقع أن تتراجع تحويلات المغتربين اليمنيين في الخارج بنسبة 70 % خلال العام الجاري بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك حسب توقع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، أوكي لوتسما، في بيان، الأربعاء، إن التحويلات من الخارج حيوية لبقاء الملايين، متوقعا أن يصبح الملايين أكثر فقراً.

وتمثل تحويلات المغتربين 24% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017، مما وفر وسيلة بقاء لملايين اليمنيين الذين فقدوا مصادر رزقهم بسبب الحرب، وقدم العملة الأجنبية المطلوبة بشدة لتمويل الواردات.

وتعد تحويلات المغتربين اليمنيين من أهم مصادر التمويل الخارجي حيث تتجاوز 3 مليار دولار سنوياً، متجاوزةً عائدات صادرات النفط والغاز التي تعثرت أثناء الحرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع تحويلات المغتربين اليمنيين بنسبة 70% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.