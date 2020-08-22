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يزيد بن سلمان - شبوة - وردنا الآن .. الأستاذ عبدالواحد الصوفي ينتحر شنقاً نتيجة أسباب مؤلمة ( صورة )



أقدم احد المواطنين بمحافظة إب جنوب اليمن على الانتحار شنقا نتيجة الوضع المزري الذي يمر به وصولا إلى عدم قدرته على توفير لقمة العيش .

وقالت مصادر خاصة لـ يمن فويس أن عبدالواحد الصوفي والذي يعمل بمهنة معلم في مديرية العدين بمحافظة أب أقدم على قتل حاله شنقا نتيجة انقطاع رواتبه منذو خمس سنوات في ظل نعدام اي مصدر آخر يعيل أسرته . وأكد المصدر أن الرجل متزوج ولديه أطفال .