الجوف.. تدمير عدد من العربات والآليات وإستعادة أسلحة إثر هجمات للقوات الحكومية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
الجوف - الخليج 365
شنت القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف هجمات مباغتة على مواقع سيطرة المليشيات الإنقلابية الحوثية وذلك في محافظة الجوف التي تشهد توترات ومواجهات غير مسبوقة أدت في مجملها إلى إحراز تقدمات نوعية لرجال القبائل و قوات الجيش وتراجع المليشيات حتى تخوم مدينة الحزم.
ففي جبهات النضود والعلم الواقعتين شرق مدينة الحزم هاجمت القوات الحكومية ورجال القبائل مواقع المليشيات صباح أمس الجمعة وقد أسفرت هذه الهجمات عن تكبيد المليشيا عدد من القتلى والجرحى إلى جانب استعادة عدد من الأسلحة وكميات من الذخيرة المختلفة الأغراض و الأحجام.
وفي شرق المرازيق شنت مقاتلات التحالف غارتين أسفرتا عن تدمير عدد من العربات والآليات ومصرع جميع العناصر الإرهابية التي كانت تتواجد هناك أثناء الاستهداف الجوي.
وتكبدت المليشيات خلال الأيام القليلة الماضية خسائر كبيرة في الأرواح و العتاد العسكري وفشلت لمرات عدة في إحراز تقدمات أو حتى المحافظة على مواقعها التي كانت تتمركز فيها منذ فترة.
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