شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة شاب غرقا في مديرية الرضمة شمال شرق إب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020 إب - الخليج 365 قال مصدر محلي إن شاباً توفي غرقا في أحد السدود المائية بمحافظة إب وسط اليمن، بالتزامن مع أمطار غزيرة تشهدها المحافظة منذ أيام.

Advertisements وأضاف المصدر أن الشاب المتوفي يدعى "على عبدالله ناصر اليحيري"، وتوفي غرقا اثناء محاولته السباحة في سد نجد المساجد بمديرية الرضمة شمال شرق المحافظة. وتشهد محافظة إب منذ أسابيع أمطار غزيرة، ومعها امتلأت الحواجز والسدود المائية، وهو ما تسبب بتسجيل عدد من حالات الوفاة غرقا جراء محاولة السباحة في تلك الحواجز المائية، بالإضافة إلى أضرار بالغة في الأراضي الزراعية والطرقات العامة، وسحب السيول لعدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

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