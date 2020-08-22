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دفاعات القوات الحكومية تسقط طائرة مفخخة حوثية في باقم بصعدة

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صعدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

دفاعات القوات الحكومية تسقط طائرة مفخخة حوثية في باقم بصعدة

صعدة - الخليج 365

أسقطت الدفاعات الجوية للقوات الحكومية في باقم بمحافظة صعدة،طائرة  مسيرة اطلقتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران على مواقع الجيش في الحد الشمالي.

 

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وأوضح قائد محور آزال العميد/ياسر الحارثي، بأن الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية تمكنت من اسقاط وتدمير طائرة مسيره حوثيه حاولت اختراق مواقع تمركز الجيش في مديرية باقم وكانت تحمل متفجرات.

 

واكد العميد "الحارثي" أن القوات الحكومية في أتم الجاهزية والأستعداد ولن تتوانى في صد اي هجمات من اي نوع تقوم به المليشا الحوثية  التابعة لأيران

 

وتأتي هذه الطائرة ضمن سلسلة طائرات حوثية مسيره تم اسقاطها من قبل أبطال الجيش الوطني بمحور آزال في اوقات سابقة

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