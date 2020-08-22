شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. الإمارات تنفي توقيع اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �فى مدير إدارة التعاون الأمني الدولي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سالم محمد الزعابي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن الإمارات وإسرائيل وقعتا مذكرة تعاون في مجال الأمن الداخلي في إطار معاهدة السلام بين البلدين. وأكد الزعابي أن الهدف الأساسي هو إقامة علاقات اقتصادية وعلمية في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصحة والتعليم، وأن هذه المعاهدة ليست في إطار البحث عن اتفاقيات أمنية. وكانت تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام ادعت فتح اتصالات على المستوى الوزاري بين الدولتين لتوقيع اتفاق أمني قريبا بينهما. ودعا الزعابي إلى توخي الدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، مؤكدا أن هذه التقارير عارية عن الصحة جملةً وتفصيلاً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا .. الإمارات تنفي توقيع اتفاق أمن داخلي مع إسرائيل .. تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.