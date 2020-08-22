شكرا لمتابعة خبر عن صحيفة ألمانية تكشف حقائق شحنة الموت التي انفجرت في بيروت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تقرير نشرته صحيفة ديرشبيغل الألمانية، يوم أمس الجمعة، كشفت الصحيفة عن وجود علاقة تربط حزب الله بمالك السفينة التي حملت نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت، والتي تسببت لاحقاً في الانفجار المهول الذي شهدته العاصمة اللبنانية.

يتتبع التقرير، الذي قام بإعداده كل من ماكسيميليان بوب وكريستوف رويتر وفريتز شاب، بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، مسار السفينة منذ سبتمبر/أيلول 2013.

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حيث غادر ثمانية أوكرانيين وروسي جورجيا على متن سفينة شحن متوجهة إلى موزمبيق، كما يبدو.

وتكشف الصحيفة أن السفينة المسماة روسوس، كانت في حال سيئة قبل أن تغادر ميناء باتومي على البحر الأسود، حيث كانت تعاني من تسرّب الماء إليها، وكان نظام الإنذار بها معيباً وكذلك معدات الإنقاذ.

حمولة السفينة كانت 2750 طناً من نترات الأمونيوم عالية التركيز، ومن النوع المستخدم في صنع المتفجرات، بمستوى تخصيب بالنيتروجين يقارب 35 بالمائة.

حمولة السفينة كانت 2750 طناً من نترات الأمونيوم عالية التركيز، ومن النوع المستخدم في صنع المتفجرات وتشير الرواية الرسمية إلى أن السفينة كانت مملوكة لرجل روسي يدعى إيغور غريتشوشكين. وبحسب ما ورد، فقد كانت الشحنة متجهة إلى شركة تسمى اختصاراً بـ FEM، وهي شركة تصنيع متفجرات موزمبيقية.

لكن البحث الذي أجرته ديرشبيغل يكشف أن هذه الرواية غير صحيحة، فغريتشوشكين لم يكن مالك السفينة قط، والمالك الحقيقي كان رجل أعمال قبرصيا يدعى شارالامبوس مانولي، والذي ربطته علاقات مالية ببنك يستخدمه حزب الله.