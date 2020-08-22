شكرا لمتابعة خبر عن اعترافات حوثية بمقتل عدد من قياداتة البارزة وتكشف الأسماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعترفت جماعة الحوثي، بمصرع عدد من أبرز قياداتها العسكرية الميدانية في المعارك المشتعلة مع الجيش الوطني في عدد من الجبهات منها البيضاء ونهم والجوف.

وأقرت جماعة الحوثي بمصرع القيادي البارز العميد "أديب يحي محمد عيضه مرعي" والمكنى بـ أبو رعد السحاري، والذي عينته جماعة الحوثي قائد القوات الخاصة في المنطقة العسكرية السادسة التابعة لهم.

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وكان يتزعم السحاري، وفق مصادر إعلامية، قيادة ما يسمى بكتائب الحسين الهجومية وينحدر من منطقة سحار في محافظة صعدة المعقل الرئيس جماعة الحوثي، وتلقى تدريباته على أيدي الحرس الثوري الإيراني.

ولم تحدد جماعة الحوثي مكان مصرعه، غير أن مصادر ميدانية قالت إنه قتل مع عدد كبير من عناصره في جبهات البيضاء.

وكما لقي القيادي العسكري البارز في صفوف الحوثيين وقائد ما يسمى مجاميع المناطق الوسطى، العقيد عبدالحميد نصر الشاهري، مصرعه أيضا مع عدد من مرافقيه.

هذا وأقر ناشطون حوثيون بمقتل قائد كتيبة التدخل السريع، شايف الورد، ونائب قائد ما يسمى بمحور المحجزة محمد أمير أحمد محمد الحوثي.

وخسرت جماعة الحوثي العشرات من عناصرها وقياداتها البارزة في المعارك التي تشهدها جبهات البيضاء والجوف ونهم خلال الأيام الماضية، وسط أنباء عن تكتمها على مصرع قيادات كبيرة لم تعلن عنها.