شكرا لبحثكم عن خبر مواطنون يتعرفون على هويته مواطن تم العثور عليه مشنوقا في محافظة إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عثر مواطنون في محافظة " إب " على احد الأشخاص وهو مشنوقا ويتدلى جسده من على إحدى الأشجار في وادي عنه بالعدين .

وقد تعرف عليه احد المواطنين مؤكدين انه الدكتور " عبدالواحد الصوفي " من مدينة جبله .

ولم يتم التأكد حتى اللحظة عن طريقة وفاته هل هي انتحار أم جريمة جنائية .

هذا وقد انتشرت الجريمة على نطاق واسع في محافظة " إب " منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة .