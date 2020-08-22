مواطنون يتعرفون على هويته مواطن تم العثور عليه مشنوقا في محافظة إب

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يزيد بن سلمان - شبوة - عثر مواطنون في محافظة " إب " على احد الأشخاص وهو مشنوقا ويتدلى جسده من على إحدى الأشجار في وادي عنه بالعدين .
وقد تعرف عليه احد المواطنين مؤكدين انه الدكتور " عبدالواحد الصوفي " من مدينة جبله .
ولم يتم التأكد حتى اللحظة عن طريقة وفاته هل هي انتحار أم جريمة جنائية .
هذا وقد انتشرت الجريمة على نطاق واسع في محافظة " إب " منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة .
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