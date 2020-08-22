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مواطنون يتعرفون على هويته مواطن تم العثور عليه مشنوقا في محافظة إب

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يزيد بن سلمان - شبوة - عثر مواطنون في محافظة " إب " على احد الأشخاص وهو مشنوقا ويتدلى جسده من على إحدى الأشجار   في وادي عنه بالعدين .

وقد تعرف عليه احد المواطنين مؤكدين انه الدكتور " عبدالواحد الصوفي " من مدينة جبله .

ولم يتم التأكد حتى اللحظة عن طريقة وفاته هل هي انتحار أم جريمة جنائية .

هذا وقد انتشرت الجريمة على نطاق واسع في محافظة " إب " منذ سيطرة مليشيا الحوثي على المحافظة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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