شكرا لبحثكم عن خبر صالح والبيض والعطاس وسالم وهم أكثر فرحاً عام 1989؟ (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر مصور صحفي صورة في مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس صالح والرئيس البيض حينها والعطاس وسالم صالح محمد واخرون . وعلق المصور الصحفي عبدالرحمن الغابري على الصورة بالقول في صفحته كنت حاضر لاسجل هذه اللحظات كان قلبي ينبض فرحا ..

واوضح ان الصورة في الحسيني بمحافظ لحج 30 نوفمبر 1989م. Advertisements واضاف كنت متأكد من نواياهم كاني داخل صدورهم ..كانت اوقات عامرة بامل شعب يهفو لالتحام وطنه ..روحه .. وتسائل الغابري كيف استطاع اعداء الوحدة والديمقراطية والدستور العظيم ان يشتتوا ويوغروا قلوب من تحمسوا لتوحيد الوطن . اين هؤلاء اليوم ؟

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