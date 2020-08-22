قتيلان في إب بحادثين منفصلين وسط فوضى أمينة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020 إب - الخليج 365 قتل إثنان من المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن مواطنا يدعى "شعيب احمد الرعيني" قتل برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال محافظة إب، في ظل تزايد أعداد وضحايا جرائم القتل في المديرية. وفي حادثة أخرى قتل مواطن يدعى "معين محمد داجنه" برصاص مسلح في مديرية النادرة شرق محافظة إب. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، فوضى وفلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.

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