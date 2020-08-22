مليشيا الحوثي تقتحم منزل مواطن بمدينة إب وتختطف آخرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020
إب - الخليج 365
اقتحمت مليشيا الحوثي منزل مواطن في مدينة إب، وسط اليمن، في ظل انتهاكات يومية تمارسها المليشيا بحق أبناء المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي اقتحمت منزل المواطن "محمد سعيد المحيب" بمدينة إب، ونهبت محتويات المنزل، وروعت الأطفال والنساء.
وفي حادثة أخرى خطفت مليشيا الحوثي إثنين من المواطنين أحدهما في مديرية الظهار والآخر في مديرية العدين غرب محافظة إب، واقتادتهما إلى سجونها بمدينة إب.
وفي حادثة ثالثة تعرض منزل مواطن يدعى "علي عبده محمد احمد الحبيشي" 33 عام، تعرض للسرقة بمديرية المشنة بمدينة إب وسط تصاعد حدة السرقات والسطو على منازل المواطنين.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة والتي بلغت أكثر من 15 ألف جريمة وانتهاك، منذ أكثر من ست سنوات، بحسب تقارير محلية وحقوقية.
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