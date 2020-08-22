شاب في إب يعيد مبلغا ماليا كبيرا إلى صاحبه بعد أن عثر عليه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 أغسطس 2020

إب - الخليج 365

في مشهد نادر، أقدم شاب على إعادة مبلغ مالي كبير، عثر عليه في إحدى البلدات بمحافظة إب وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية إن شابا من أبناء مديرية فرع العدين غرب محافظة إب، أعاد مبلغ مالي كبير بعد أن فقده أحد المواطنين في مشهد يؤكد وجود قيم دينية وإنسانية ومجتمعية، رغم الأوضاع التي تشهدها البلاد، وقد نال اعجاب المواطنين بالمحافظة.

Advertisements

ويدعى الشاب الذي عثر على المبلغ المالي "سفيان عبد الكريم أحمد ردمان" من أبناء قرية "القحاطن" بعزلة الأهمول بمديرية فرع العدين.

المصادر أفادت أن الشاب عثر على مبلغ مالي "عشرة مليون ريال" وأعلن عن حصوله على مبلغ، وأودعه لدى أحد وجهاء منطقة بني أحمد مشترطا ذكر أوصاف وعلامات المبلغ الضائع. وهو ما جعل مالك المبلغ يصل إلى حقه الذي فقده في أحد طرقات منطقة "الثلث" بعزلة بني أحمد.

ويعمل الشاب "سفيان" على دراجة نارية، ويعاني من تدهور الأوضاع الإقتصادية، وضرب مثالا للشاب العفيف أبان زهده وأمانته ومراقبته لله، ونال إعجاب كل من سمع بالحادثة أو حضر عملية الإستلام والتسليم من أبناء المديرية والذين أيضا يعانون من تدهور الأوضاع الإقتصادية في واحدة من أفقر المديريات على مستوى الجمهورية، حيث تنتشر أمراض سوء التغذية الحاد والوخيم والمجاعة وسط غياب كلي للخدمات الصحية والخدمية.