شكرا لبحثكم عن خبر من هو "علي النجاشي" الذي كان يخوض غمار الطرقات الوعرة بسيارته و مات بعد رحلة من الأناقة إلى الجنون؟ (صورة) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

نشر احد الناشطون صورة وتعليق على من اسماه المجنون المثالي علي النجاشي الذي توفى و كان مثاليا في كل شيء اقدم السائقين واقدرهم في خوض غمار الطرقات الوعرة وصل بسيارته إلى مناطق نائية في اليمن كما كانوا يتحدثون عنه،وكما كان يحدثنا ونحن اطفالا آخرها رحلته إلى إحدى المناطق الأكثر وعورة ونأيا من البلاد .

واضاف احد النشطاء قال لنا: أنه عندما وصل بسيارته إلى هناك سأله بعض السكان ماذا تأكل السيارة لأنهم لم يألفوها بعد قال لهم(طعم ) علف بعدها تفاجأ بان وضعت إحدى نساء القرية رزمة أعلاف أمام السيارة كرما منها لكي تتناولها السيارة .



واوضح انه بعد عودته من تلك الرحلة التي ربما كانت الأخيرة قبل أن يسيح في الارض شاهدناه في بيته الذي كان بجوار منزلنا،فبعد أن استراح قليلا من سفره عزف على العود كما هي عادته وغنى بعض الأغاني وأنا ومجموعة من أطفال الحارة وزوجته التي كانت مزهوة به وفخورة ببراعته استمعنا له بشغف كان حينها قد بدأ يظهر مهارته الفنية والغنائية مثلما كان ماهرا في قيادة سيارته اللند روفر التي كان يهندسها بنفسه وبشهادة كثيرين .

واضاف اتذكر كيف أن البعض من شباب تلك الأيام كان يردد : علي علي النجاشي سيارته لاندروفر والراديو هتاشي .

واشار الى انه بعد ذلك الظهور اللافت والمبجل لحضوره الذي أتذكر كل تفاصيله لم نعد نراه سوى هائما في شوارع وأزقة المدينة ينظر الجميع اليه كمجنون مثالي يطوف شوارع مدينة القاعدة يتذكر كل الوجوه التي عرفها ينادي اصحابها باسمائهم ،وإذا نسي يدعوهم بأبائهم كما هو حالي .

كان مسالما لايؤذي أحدا،إنما كان عرضة للزجر والنهر لسبب او بدون .حتى انه ظل يتمنطق بجنبية-خنجر- صدئة دون أن يشكل تهديدا لأحد.

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وذكر انه في إحدى المرات وجد سيارة صالون (تويوتا - لاندكروزر) في وضع التشغيل وليس فيها أحد صعد عليها وتحرك نحو وجهته غير المحددة وقطع مسافة تقارب 150 كم حتى وصل إلى إحدى المحطات في مدينة حيس او زبيد لتعبئة الوقود،وعندما طلب منه العامل ثمن الوقود أخرج له عشرة ريال معدنية كانت كل ما بحوزته فاحتجز واحتجزت معه السيارة في المحطة ولم يفرج عن السيارة إلا بقدوم صاحبها الذي كان قدبلغ الشرطة عن سرقتها ليعود بسيارته وبعلي النجاشي الذي أصبح منذ جنونه علامة من علامات شوارع مدينة القاعدة وواحدا من رتمها اليومي .

وبيــّن ان البعض أرجع جنونه الى إصابته بالعين لشدة وسامته وقال ذلك البعض أنه عندما وصل إلى تلك البلاد البعيدة النائية تحلقت حوله نساء معجبات بجماله وبمظهر سيارته وبالعود الذي كان يحمله معاه .هكذا سمعنا الحكاية ونحن اطفال فصدقناها حينها وكلما كنا نشاهده بأسماله البالية المتسخة وهو يضرب الشوارع ذهابا وإياب كنا نتذكر كيف كان يبدو لنا آخر مرة شاهدناه فيها وهو يعتمر دسمالا عليه مشقر الريحان مكحل العينين يرتدي جنبية وفوطة غالية الثمن وحذاء جلدي مع جوارب إلى اسفل الركبة،وكيف أصبح .

وافاد و بعد أن دخل في مرحلة التيه والجنون ابنه محمد الذي كان يلعب معنا وهو أبكم وأصم آثر الانتقال إلى صنعا خاصة بعد زواج أمه من شخص آخر وهناك يعمل مهندس سيارات .

واختتم محمد كلما قابلته نتفاهم بالاشارات عن تلك الايام الخوالي وعن والده الهائم في شوارع القاعدة .

رحم الله علي النجاشي وأحسن مثواه كان مثاليا في كل شيء .

في سياقته في غنائه وعزفه على العود وحتى في جنونه.