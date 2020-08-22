شكرا لبحثكم عن خبر شيخ قبلي يظهر في صورة مع هذه الشخصية الخليجية في سطح منزلة؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشر المصور الصحفي الشهير عبد الرحمن الغابري صورة نادرة جداً لشيخ قبلي يمني راحل على صفحته في الفيس بوك . وقال نزولا عند رغبة أكثر الاصدقاء بحثت عن صورة مهمة للشيخ الاخضر الرائع عبد العزيز الحبيشي ،هي بعضا من صور نيجاتيف اخذتها له في أزمنة مختلفة في صنعاء ..اب... تعز . واوضح ان هذه الصورة في سطح منزله الجميل وسط مدينة اب القديمة، هذا الذي بجانبه هو شخص من الخليج يدعى Advertisements عبد الله الخشرمي .. رحبنا به باعتبار أنه صحفي.. واضاف انه عند زيارته ل إب لا يمكن إلا أن نمر ونسلم على رمز محافظة اب الشيخ الاخضر عبد العزيز الحبيشي . الممتع انك تتشرف بهذه الشخصية الاعتبارية حيثما تجده ..فما بالكم ببيته العامر بالمحبة والبهجة. لروحك السلام والرضوان شيخنا الاخضر عبد العزيز الحبيشي.

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