الفنان المصري "عادل أمام" يظهر في صنعاء بصورة مع فنانيين يمنيين

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يزيد بن سلمان - شبوة - الفنان المصري عادل أمام يظهر في العاصمة صنعاء بصورة مع فنانيين يمنيين

ظهر الفنان المصري الرائع والكبير عادل إمام في صورة تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي و الذي جابه العديد من المضايقات ومحاولة اثنائه عن اداء ادواره التنويرية في مصر من قبل قوى الشر والظلام حد قول المصور الصحفي الغابري إلا انه صمد وتحدى وواصل رسالته الفنية باصراره واصرار الشعب المصري العظيم معه ..

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وفي الصورة يظهر عادل امام مع مجموعة من الشعراء والادباء والفنانيين اليمنيين بإبتسامة ودعابة حسب الصورة.

واوضحوا ان الصورة في فندق سباء صنعاء عام 2000م.



