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يزيد بن سلمان - شبوة - المصور الغابري ينشر صورة نادرة للمرأة اليمنية بالزي الشعبي في مطلع التسعينات ويعلق عليها ؟ نشر المصور الصحفي الشهير عبدالرحمن الغابري صورة على صفحتة في الفيس بوك لفتيات يمنيات ترعيا الاغنام . وعلق الغابري على الصورة بالقول "عندما اكون بين هؤلاء الرعاة الطيبون النظاف فأن اعيادي تكون اعظم . Advertisements واوضح الغابري ان الصورة مطلع تسعينات القرن الماضي في احد ارياف اليمن قبل غزو تيارات الاسلام السياسي وتلويث حياة اليمنيين.

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