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يزيد بن سلمان - شبوة - شاب يمني يعمل مهندساً يحول دراجتة النارية الى سيارة .. صورة تداول نشطاء في مواقع التواصل صورة لسيارة صناعة يمنية قام بصناعتها شاب يمني شاب من محافظة ذمار ويدعى عبدالله فرح. Advertisements الشاب الذماري تمكن من تحويل دراجته النارية إلى سيارة صغيرة واستمرت فترة عملها اكثر من شهر.

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