شكرا لبحثكم عن خبر كان إماماً لجامع السجن المركزي.. آخر كلمات سجين يمني حافظ للقرآن قبل إعدامه (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ونوهت المصادر بأن السجين الذي ينتمي إلى مديرية السبرة، كان مقررا إعدامه الاربعاء، و تأجل بسبب محاولات وساطة قبلية لاعتاقه، لكونه مربي وحافظ للقرآن. فيما كتب السجين عبدالكريم العولقي ، قبل ساعات من إعدامه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أطلب العفو والمسامحة من الجميع ، ربما رفعت صوتي على أحد أو ظلمت أحد، أو أخطأت بحق أحد أو أسأت لأحد بقصد أو بغير قصد فوالله ما هي إلا إحدى الحسنيين، اما الموت أو الحياة نسأل الله الثبات والرضا والفرج.. ربما لا تروني بعد يومي هذا فاعلمو اني احبكم في الله و أوصيكم بتقوى الله و اني سامحتكم من أعماق قلبي. وتشهد المحافظة الواقعة تحت سيطرة الحوثي، انفلات أمني وجرائم جنائية تتكرر بشكل شبه يومي.

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